Super RTL 15:45 bis 16:15 Trickserie Go Wild! - Mission Wildnis Lemurenjagd mit Chamäleon-Power CDN, USA 2013 Stereo HDTV Chris und Martin versuchen Stella zu überreden, Chamäleon-Discs zu programmieren. Stella weigert sich allerdings vehement und bastelt weiter an ihrem Ring-Chip. Erst als ihr Ring-Chip von einem Lemur geklaut wird, muss Stella der Bitte der beiden nachkommen und eine Chamäleon-Disc programmieren. Nur mit Chamäleonpower kann man den Kampf gegen Lemuren gewinnen. Originaltitel: Wild Kratts Altersempfehlung: ab 6