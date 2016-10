Super RTL 13:55 bis 14:20 Trickserie Alvinnn!!! und die Chipmunks Der Museumsbesuch / Theodore als Don Juan? USA 2015 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Simon darf wählen, wohin es in den nächsten Schulferien geht und entscheidet sich für einen Ausflug ins Naturkundemuseum. Ein Alptraum für Alvin! 2. Geschichte: Alvin ist der festen Überzeugung, dass Theodore in Jenny verliebt ist. Um zu helfen, gibt er einen Lehrgang in Sachen Frauen-Eroberung - der geradewegs in die Katastrophe führt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alvinnn!!! And the Chipmunks Altersempfehlung: ab 6