Super RTL 09:50 bis 10:15 Trickserie Mr. Bean - Die Cartoon-Serie Folge: 40 Muckis für Mr. Bean/ Ein neuer Freund GB 2002-2015 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Um Irma zu beeindrucken, beschließt Mr. Bean im Fitnessstudio zu trainieren. Leider wollen seine Muskeln trotz aller Anstrengungen nicht wachsen. Die Enttäuschung über den Misserfolg ist aber schnell verflogen, als er die Gelegenheit bekommt, Irma auch ohne Muskelkraft zu zeigen, was in ihm steckt. 2. Geschichte: Mr. Bean freundet sich mit einer Möwe an. Doch was erstmal nett angefangen hat, entpuppt sich bald als Plage! Der neue Freund lässt sich nur schwer wieder loswerden - bis Mrs. Wicket ins Spiel kommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mr. Bean: The Animated Series Altersempfehlung: ab 6