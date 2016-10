Super RTL 08:00 bis 08:30 Trickserie Mr. Bean - Die Cartoon-Serie Folge: 33 Der Zeitungsdieb / Plötzlich berühmt GB 2002-2015 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Mrs. Wicket ist im Urlaub und Mr. Bean freut sich, dass er sich nun endlich einmal ungestört alleine seiner morgendlichen Zeitung widmen kann. Wenn sie nur nicht jeden Morgen verschwunden wäre! Wer ist bloß der Dieb? 2. Geschichte: Mr. Bean stellt mehr oder weniger ungewollt eine lustige Szene von sich ins Internet und muss miterleben, wie er rasend schnell berühmt wird. Was am Anfang noch ganz schön ist, wird schnell zur Last... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mr. Bean: The Animated Series Altersempfehlung: ab 6

