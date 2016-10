Super RTL 20:15 bis 22:10 Komödie Die Chaoscamper GB, D, USA 2006 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich wollten die Munros ihren Urlaub auf Hawaii verbringen, doch Familienoberhaupt Bob muss aus beruflichen Gründen in Richtung Colorado reisen. Mit einem riesigen Wohnmobil macht sich die Familie auf den Weg. Doch der Trip steht unter keinem guten Stern - es geht so ziemlich alles schief. Und dann lernen die Munros auch noch die Gornickes, eine Familie verrückter Dauercamper, kennen. Ob das gut gehen kann? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robin Williams (Bob Munro) Cheryl Hines (Jamie Munro) Joanna "JoJo" Levesque (Cassie Munro) Josh Hutcherson (Carl Munro) Jeff Daniels (Travis Gornicke) Kristin Chenoweth (Marie Jo Gornicke) Hunter Parrish (Earl Gornicke) Originaltitel: RV Regie: Barry Sonnenfeld Drehbuch: Geoff Rodkey Kamera: Fred Murphy Musik: James Newton Howard