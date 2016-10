Super RTL 17:45 bis 18:15 Trickserie Angelo! Die Jagd nach dem USB-Stick / Mysterium Lehrerzimmer / Elenas Moped-Traum CDN, F, GB 2010 2016-10-25 11:30 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Wer VIP-Tickets für das Slobber-Konzert haben möchte, muss nur einen ganz bestimmten USB-Stick finden, der sich in einer Knusperflakes-Packung versteckt hält. Natürlich möchte Angelo die Vip-Tickets ergattern. Aber es ist gar nicht so einfach, den USB-Stick ausfindig zu machen, ohne jede Menge Knusperflakes-Packungen zu kaufen. Doch Angelo hat eine Idee... 2. Geschichte: Angelo hat während des Unterrichts in einem Comicheft gelesen. Natürlich konfisziert Mr. Foot das Heft sofort. Leider gehört Angelo das Comicheft gar nicht selbst, sondern seinem Kumpel Butterfinger. Der ist natürlich total traurig, und Angelo verspricht ihm, das Comicheft wieder zu besorgen. Allerdings muss er dafür erst einmal herausfinden, wo im Lehrerzimmer all die beschlagnahmten Sachen aufbewahrt werden. 3. Geschichte: Elena will den Mofaführerschein machen. Ihre Eltern finden das gar nicht toll und vor allen Dingen wollen sie das nicht bezahlen. Also muss Elena das Geld dafür selber verdienen. Aber wie? Da Angelo sich schon als cooler Beifahrer auf dem Zweirad sieht, will er Elena helfen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Angelo Rules Altersempfehlung: ab 6