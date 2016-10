Super RTL 13:55 bis 14:20 Trickserie Alvinnn!!! und die Chipmunks Das Musikfestival / Der Wahlkampf USA 2015 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Daves Songaufnahmen für ein Musikfestival werden durch ein Unglück zerstört. Die Chipmunks versuchen, mit aufgenommenen Geräuschen einen neuen Song für Dave zu basteln. 2. Geschichte: Jahr für Jahr wird Bocarter zum Schulsprecher gewählt - doch damit soll jetzt Schluss sein! Denn dieses Mal kandidiert auch Simon für den begehrten Posten. Doch Bocarter hat ein miesen Plan ausgeheckt. Er instumenalisiert Alvin, um Simons Wahlkampf zu sabotieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alvinnn!!! And the Chipmunks Altersempfehlung: ab 6