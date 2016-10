Super RTL 11:45 bis 12:15 Trickserie Bugs Bunny & Looney Tunes Marshäschen / Wer jagt wen? / Sylvester zieht den Kürzeren / Da lachen ja die Hühner USA 1941-1995 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Astronauten-Hase Bugs Bunny landet auf dem Mars und trifft dort auf den Marsbewohner Marvin. Marvin hat Angst, dass Bugs Bunny die Atmospähre seines Planeten vergiften könnte und versucht ihn zu vetreiben. 2. Geschichte: Willoughby ist Bugs Bunny auf den Fersen. Glücklicherweise stellt sich der schusselige Hund dabei äußerst ungeschickt an und geht Bugs immer wieder auf den Leim... 3. Geschichte: Tweety wärmt sich an einem Zigarettenstummel, wird jedoch von Sylvester entdeckt. Bevor der Kater dem Vögelchen zu nahe kommt, schreitet jedoch sein Frauchen ein... 4. Geschichte: Der kleine Hahn Henery möchte endlich ein nettes Huhn kennenlernen und bittet seinen Großvater um Hilfe. Dieser begleitet seinen Enkel daraufhin ihn einen ganzen Stall voll Hühner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bugs Bunny & Looney Tunes Altersempfehlung: ab 6