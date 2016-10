Super RTL 07:30 bis 08:00 Trickserie Caillou Die Überraschungsparty / Caillous Albtraum / Caillous Computer / Caillous große Entdeckung CDN 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Als Caillou erfährt, dass er Opas Geburtstag verpasst hat, organisiert Oma noch schnell eine nachträgliche Überraschungsparty. Das wird ein riesen Spaß. Nur für Oma und Caillou nicht! 2. Geschichte: Caillou hatte einen Alptraum und will fortan nicht mehr in seinem Bett schlafen. Er schlüpft einfach unter Mamis und Papis Decke. Seine Eltern sind nicht besonders angetan und probieren alles aus, damit Caillou wieder in seinem eigenen Bett schläft. 3. Geschichte: Toll! Endlich hat Papi auch einen Computer. Clementines Eltern haben längst einen zu Hause und Clementine kann schon tolle Spiele damit spielen. Caillou möchte das auch. Doch natürlich ist er nicht der Einzige in der Familie, der an den Computer möchte. 4. Geschichte: Beim Spielen entdecken die Kinder ein tolles Fossil. Sie bringen es in die Bibliothek. Ihr Fossil soll neben dem Dinosaurier ausgestellt werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Caillou

