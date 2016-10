Super RTL 21:50 bis 23:40 Actionfilm Der Superbulle und die Halbstarken D 2000 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Mark Kerner ist ein engagierter Interpol-Beamter, der das Pech hat, einen eitlen Vorgesetzten namens Engelhardt zu haben. Dieser schiebt grundsätzlich seine eigenen Fehler seinen Mitarbeitern in die Schuhe. Als Mark ein Attentat auf die russische Schriftstellerin Maruschka auf ungewöhnliche, aber erfolgreiche Art vereitelt, wird er wegen des entstandenen Sachschadens suspendiert und für drei Monate aufs Abstellgleis abkommandiert: er soll ein Projekt für schwer erziehbare Jugendliche in Portugal leiten. Mark ist verbittert und zerknirscht. In Portugal lernt er die Pädagogin Vera und die vier Jugendlichen kennen, um die er sich die nächsten drei Monate lang kümmern soll. Die Kids, Kamikaze, Nicolas, Isabelle und Ömer, sind in der Tat gestört, allerdings eher durch die 'Pädagogen', denen sie bislang begegnet sind. Vera hält Mark für einen Sozialarbeiter, aber den vier Jugendlichen kommt sein Benehmen seltsam vor: Sie halten ihn entweder für einen Polizisten oder einen Gangster. Trotz der Gegensätze nähern sich die Jugendlichen nach und nach an, und auch Mark und Vera kommen sich langsam näher. Das geht bis zu dem Zeitpunkt gut, als Mark erfährt, dass in Portugal ein weiteres Attentat auf die russische Autorin Maruschka geplant ist. Als Mark versucht, die Mordpläne zu vereiteln, kommt es zu einigen Verwechslungen, die die Kids zunächst falsch interpretieren: Sie denken, dass Mark der Attentäter ist. Also schlagen sie ihn k.o., knebeln und fesseln ihn. Doch kaum ist er aus dem Verkehr gezogen, tauchen die echten Täter im Jugendprojekt auf... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ralf Moeller (Mark Kerner) Birge Schade (Vera) Nikolaus Benda (Nicolas) Birthe Wolter (Isabelle) Franziska Troegner (Maruschka) Alexander Strobele (Stroppak) Özgür Özata (Ömer) Originaltitel: Der Superbulle und die Halbstarken Regie: Sigi Rothemund Drehbuch: Michel Birbaek, Sissy Kelling Kamera: Dragan Rogulj Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12