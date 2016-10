Super RTL 20:15 bis 21:50 Trickfilm Asterix und Kleopatra F, B 1968 2016-10-16 14:55 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Die ägyptische Königin Kleopatra will Cäsar beeindrucken und so schließt sie mit ihm eine Wette ab: In nur drei Monaten soll ein prächtiger Palast fix und fertig erbaut sein. Kleopatra beauftragt nun den Architekten Numerobis, der angesichts dieser schier unlösbaren Aufgabe völlig verzweifelt. In seiner Not wendet sich Numerobis an seinen Freund Miraculix. Nur mit Hilfe von dessen Zaubertrank ließe sich der Termin einhalten. In Begleitung von Asterix und Obelix macht sich Miraculix nun auf den Weg nach Alexandria, um dort nicht nur die Bekanntschaft der reizenden Ägypterkönigin zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Hans Hessling (Asterix) Edgar Ott (Obelix) Ursula Herwig (Kleopatra) Klaus W. Krause (Miraculix) Siegfried Schürenberg (Julius Cäsar) Walter Bluhm (Numerobis) Martin Hirthe (Pyradonis) Originaltitel: Astérix et Cléopâtre Regie: René Goscinny, Albert Uderzo, Lee Payant Drehbuch: Pierre Tchernia, Jos Marissen, Eddie Lateste Kamera: François Léonard, Georges Lapeyronie, Jean Midre Musik: Gérard Calvi Altersempfehlung: ab 6