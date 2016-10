Super RTL 19:15 bis 19:45 Trickserie Ritter hoch 3 Ein riesiges Duell / Der Helm des Bösen F, B 2016 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Riese Blinzel-Bob hat es auf sämtliche Ritterrüstungen im Königreich abgesehen und bereits einige Ritter mit seinen Überfällen außer Gefecht gesetzt. Damit das Schloss dennoch geschützt ist, schlägt Cat vor, alle Knappen kurzfristig zu Rittern zu machen. Allein Jimmy wird wegen seiner geringen Körpergröße ausgeschlossen. 2. Geschichte: Als Jimmy, Cat und Henri von einem Schwarm Kreisch-Fledermäusen angegriffen werden, muss Jimmy feststellen, dass sein Helm viel zu locker sitzt. Kurzentschlossen besorgt er sich bei Björn, dem Sohn von Baran dem Bösen, einen neuen. Baran hatte diesen Helm jedoch aus gutem Grund aussortiert. Zwar besitzt er Zauberkräfte, die den Träger quasi unbesiegbar machen - doch zieht er auch immerzu die größten Schurken des Königreichs an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Knight and Me Altersempfehlung: ab 6