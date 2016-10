Super RTL 12:00 bis 13:15 Trickfilm Barbie - Die Magie des Regenbogens USA 2007 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Elina ist aufgeregt. Sie wird in den pompösen Kristallpalast geladen. Dort ist der Sitz der Feenschule. Elina, die Elfenköpfchen Bibble mitnimmt, ist eine der wenigen auserwählten Feenschülerinnen, die den ersten Regenbogen des Jahres herbeizaubern dürfen. Das ist etwas ganz Besonderes - und nur den besten kleinen Feen vorbehalten. Damit sie die große Aufgabe auch meistern können, müssen die Schülerinnen den Frühlingsflug erlernen. Das ist nicht leicht und erfordert Disziplin. Doch all das Lernen und der Fleiß sind ein Pappenstiel gegen das, was Elina erwartet: die böse Hexe Laverna will das Regenbogen-Spektakel mit allen Mitteln verhindern. Sie will das herrliche Märchenland Fairytopia in eine Eislandschaft verwandeln, auf das alles Schöne erstarrt. Es ist an Elina und ihren Freunden, Laverna aufzuhalten. Eine gewaltige und schwere Aufgabe für die kleinen Feen. Laverna ist eine geübte Hexe, die vor keiner noch so teuflischen List zurückschreckt. Um Elina und ihre Freunde zu täuschen, hat sie einen bösen Zauber über die Feenschülerin Sunburst gelegt und ist in ihre Rolle geschlüpft. Wird es Elina gelingen, die finstere Hexe in Feengestalt zu entlarven und ihre Macht zu bannen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Barbie of Fairytopia - Magic of the Rainbow Regie: William Lau, Walter P. Martishius Drehbuch: Elise Allen, Diane Duane Musik: Eric Colvin Altersempfehlung: ab 6