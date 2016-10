Super RTL 05:00 bis 05:20 Trickserie Der kleine Tiger Daniel Daniel ist eifersüchtig / Huhus Naturkunde-Koffer USA 2012 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Großpapa Tiger ist heute Babysitter für Daniel und Katharina. Er sitzt die ganze Zeit neben Katharina, und macht Späßchen mit ihr. Daniel wird eifersüchtig. Das ist doch schließlich sein Großpapa und nicht Katharinas! 2. Geschichte: Katharina und Daniel spielen bei Huhu. Dessen Onkel Hugo hat Huhu seinen alten Naturkunde-Koffer geschenkt, in dem viele tolle Spiele sind. Unter anderem Seifenblasen und eine große Lupe. So ein großer Spaß! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Daniel Tiger's Neighbourhood