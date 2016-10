n-tv 03:10 bis 03:55 Dokumentation Ideen, die die Welt verändern - Geld regiert die Welt GB 2015 2016-10-16 14:05 16:9 HDTV Live TV Merken 1. Staffel, Folge 7: Die Suche nach dem Rezept für Gold schlug bisher noch immer fehl, führte aber zu manch anderen Erfolgen: Im 17. Jahrhundert experimentierte in Istanbul ein Mann namens Avedis mit verschiedenen Bronzelegierungen. Dabei schuf er ein Material, das wie kein anderes zur Herstellung eines Musikinstruments geeignet war. Es verhalf den Becken für Schlagzeuge zum besten Klang. Die Formel ist eines der bestgehüteten Geheimnisse der Welt. Andere Erfindungen, bei denen es um Geld geht, sind die Entwicklung des modernen Filialwesens, die Geschichte des Brettspiels "Monopoly" und des Revolvers Colt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sparks Of Invention

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 390 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 195 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 120 Min. The Unborn

Horrorfilm

ZDF 02:25 bis 03:45

Seit 65 Min.