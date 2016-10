n-tv 21:05 bis 22:00 Dokumentation Geniale Technik - Flugzeugträger GB 2015 2016-10-15 03:55 16:9 HDTV Live TV Merken Die HMS Queen Elizabeth ist eines der größten Militärschiffe, das jemals in Europa gebaut wurde. Ein Meisterwerk voller einzigartiger technischer Finesse und menschlicher Höchstleistung. Denn bei der Konstruktion des 280 Meter langen Flugzeugträgers muss jeder Handgriff sitzen. Die n-tv Dokumentation begleitet Ingenieure, Handwerker und Techniker bei der Produktion des Mega-Schiffes und wirft einen spannenden Blick in die Vergangenheit der britischen Militär- und Schifffahrtindustrie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Bratton (Narrator) Stuart Justice (Himself - Engineer) Rhys Morgan (Himself - Royal Academy of Engineering) Art Nalls (Himself - U.S.M.C. Retired) Pete Kosogorin (Himself - Test Pilot) Mike Murtaugh (Himself - Intrepid Sea, Air & Space Museum) Queen Elizabeth II (Herself) Originaltitel: Impossible Engineering Regie: Matt Grosch, Greg Lander Williams, John-Pierre Newman, Tom Weller