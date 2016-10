n-tv 19:10 bis 20:00 Magazin n-tv Wissen Roboter Butler - Hightech Helfer im Hotel / Von der Schokolade zur Praline / Hinter den Kulissen beim Flugzeug TÜV / Insekten im Fleisch! - Deutschlands Larvenkönig / Überleben in Notsituationen - Survival Training D 2016 2016-10-17 16:10 16:9 Live TV Merken Roboter Butler - Hightech Helfer im Hotel + Von der Schokolade zur Praline + Hinter den Kulissen beim Flugzeug TÜV + Insekten im Fleisch! - Deutschlands Larvenkönig + Überleben in Notsituationen - Survival Training In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Annett Möller Originaltitel: n-tv Wissen