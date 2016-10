RBB 04:05 bis 04:35 Reportage Tier zuliebe - Die Reportage Zuflucht in der Not - Deutschlands einzige Pferdeklappe D 2015 2016-10-20 03:50 HDTV Live TV Merken Es sind vor allem finanzielle Nöte, die Pferdebesitzer dazu bringen, ihre Tiere auf einen Hof nach Norddeutschland zu bringen. Dort befindet sich Deutschlands einzige Pferdeklappe. Als Petra Teegen sie im März 2013 eröffnete, hätte sie nie gedacht, so viele Pferde aufnehmen zu müssen. Manche werden ihr anonym auf die Koppel gestellt, andere werden ihr oft unter Tränen übergeben. Aber die Pferdeklappe rettet vielen Tieren das Leben, denn Petra Teegen vermittelt sie weiter in gute Hände. Auch aus Brandenburg werden Ponys und Pferde zur Klappe gebracht oder auch hierher vermittelt. "Tier zuliebe" begleitet Menschen und Tiere auf diesen schweren Wegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tier zuliebe - Die Reportage Regie: Anne Mücke