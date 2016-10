RBB 22:45 bis 00:25 Komödie Annies Männer USA 1988 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für 1 Oscar© Nominiert für 2 Golden Globes Crash Davis war ein erfolgreicher Baseball-Spieler. Jetzt wird er bei den Durham Bulls engagiert, um den aufstrebenden, talentierten Catcher Ebby Calvin LaLoosh zu unterstützen und tranieren. Annie Savoy ist der größte Fan der Mannschaft und hat es sich zur zweifelhaften Tradition gemacht, in jeder Saison einen Spieler der Mannschaft als ihren neuen Liebhaber auszuwählen. In dieser Spielzeit ist es der junge LaLoosh, doch sie interessiert sich auch für den altgedienten aber sehr charmanten Davis. So wird aus dem alljährlichen Duo ein Trio - was nicht nur zu amourösen Verwicklungen, sondern auch zu Problemen innerhalb der Mannschaft führt. Doch dann schafft LaLoosh den Aufstieg in die Major League, woraufhin Davis aus dem Team entlassen wird und fürs Erste die Stadt verlässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Costner (Crash Davis) Susan Sarandon (Annie Savoy) Tim Robbins (Ebby Calvin 'Nuke' LaLoosh) Trey Wilson (Skip) Robert Wuhl (Larry) William O'Leary (Jimmy) David Neidorf (Bobby) Originaltitel: Bull Durham Regie: Ron Shelton Drehbuch: Ron Shelton Kamera: Bobby Byrne Musik: Michael Convertino Altersempfehlung: ab 12