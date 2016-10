RBB 22:45 bis 00:05 Krimi Polizeiruf 110 Katharina DDR 1989 20 40 60 80 100 Merken Oberleutnant Grawe hat sich ein paar Tage frei genommen, weil er und seine Frau in eine größere Wohnung umziehen. Gerade verstaut er die letzten Möbel in dem Umzugswagen, als sein Vorgesetzter mit einem Einsatzbefehl auftaucht. Grawe muss den Urlaub abbrechen und einen Mordfall aufklären. Vor wenigen Stunden wurde eine junge Frau, Katharina, tot in ihrem Häuschen aufgefunden. Im selben Raum saß ihr Liebhaber Johann mit blutverschmierten Händen. Aber Johann, der erst seit kurzem mit der Verstorbenen liiert gewesen war, beteuert seine Unschuld und die Polizei, die ihn zunächst für den Mörder hält, ist bald mit einer ganzen Reihe von Verdächtigen konfrontiert. Denn die gutaussehende Katharina hatte offensichtlich nicht nur einen Mann in ihren Bann gezogen. Doch die Herren hatten als Liebhaber bei Katharina nur eine kurze Verweildauer und so mancher wurden von ihr an den Rand der Verzweiflung getrieben. Ihr langjähriger Lebensgefährte Gregor Baumann hatte viele dieser Liebhaber kommen und gehen sehen und immer wieder schmerzhaft erfahren, dass er Katharina nicht genügte. Auch er gehört zu den Tatverdächtigen, zumal sich ein Abschiedsbrief Katharinas findet, den sie kurz vor ihrem Tod geschrieben hatte. Sie wollte sich endgültig von Gregor trennen. Aber auch Katharinas Betriebskollege Richard Paulsen, der drei Jahre zuvor bereit war, seine Frau für Katharina zu verlassen, muss die Befragungen der Polizei über sich ergehen lassen. Denn damals hatte Katharina diese Liaison beendet, was Paulsen nie überwunden hatte. Paulsens Frau, die Katharina mehr gehasst hatte als irgendjemand anderen in ihrem Leben, gerät ebenfalls in Verdacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andreas Schmidt-Schaller (Oberleutnant Thomas Grawe) Jürgen Frohriep (Oberleutnant Jürgen Hübner) Thomas Schuch (Leutnant Klaus König) Constanze Roeder (Katharina) Karsten-Michael Meyer (Johann) Gerd Blahuschek (Gregor Baumann) Eckhard Becker (Richard Paulsen) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Georg Schiemann Drehbuch: Ulrich Frohriep Kamera: Jürgen Lenz Musik: Thomas Natschinski