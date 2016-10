RBB 10:40 bis 12:10 Komödie Der Vamp im Schlafrock D 2001 Nach dem Roman von Dagmar Hansen Live TV 20 40 60 80 100 Merken Ellen Schweizer ist glücklich verheiratet, Mutter zweier patenter Teenager und außerdem erfolgreiche Autorin einer Serie historischer Romanzen. Ein Leben, das der attraktiven Endvierzigerin manchmal etwas zu erfüllt erscheint. Weder ihr Mann Donald, der als Prokurist bei einer großen Firma gerade auf einer Welle des Erfolgs schwimmt, noch die Kinder Hella und Lukas zeigen Verständnis für Ellen. Als ihre beste Freundin Ulrike von ihrem Mann nicht nur verlassen, sondern öffentlich gedemütigt wird, beginnt Ellen sich zu fragen, ob sie selbst wirklich glücklich ist. Was kann es bedeuten, dass Donald neuerdings so viele Überstunden macht, teures Rasierwasser und rosa Hemden im Büro trägt? Hat es möglicherweise etwas mit seiner 20 Jahre jüngeren Kollegin Lisette zu tun? Während die Romangestalten in Ellens Tagträumen einander ewige Liebe schwören, scheint ihre Ehe zu zerbrechen. Bestärkt von ihrer verständnisvollen Verlegerin Marta und der unverwüstlichen Ulrike, die aus ihrer anstehenden Scheidung das Maximum herausholt, beschließt Ellen, an ihrem Selbstwertgefühl zu arbeiten - und sich einen Liebhaber zuzulegen. Ihr erstes Rendezvous mit dem sensiblen Richard endet allerdings in einem Desaster. Glücklicherweise hat Ulrike aber immer noch einen Tipp in der Hinterhand ... Wie meistert die Frau von heute Kinder, Haushalt, Ehe und Berufsleben, ohne dass dabei ihre eigenen Bedürfnisse zu kurz kommen? Diese schlagfertige Verfilmung eines Romans von Dagmar Hansen bezieht ihren Witz aus der Konfrontation treffender, chaotischer Alltagsszenen mit traumhaften Abstechern in die Welt der Kitschromane, wo Liebe immer ewig und Erotik allemal knisternd ist. Gudrun Landgrebe, ehemals Robert van Ackerens "Flambierte Frau", spielt die Titelheldin als gereifte Schönheit mit Bodenhaftung. Nicole Heesters als Verlegerin mit Sinn für Geld und Liebe und Eleonore Weisgerber als wunderbar komische, lustvoll egoistische Ulrike unterstützen sie dabei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gudrun Landgrebe (Ellen Schweizer) Eleonore Weisgerber (Ulrike) Walter Kreye (Donald Schweizer) Ralph Herforth (Richard) Luci van Org (Lisette Vronsky) Kaya Kürten (Hella Schweizer) Benno Frevert (Lukas Schweizer) Originaltitel: Der Vamp im Schlafrock Regie: Berno Kürten Drehbuch: Jurgen Wolff Kamera: Konstantin Kröning Musik: Stefan Traub