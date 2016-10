RBB 03:20 bis 03:50 Magazin Kowalski & Schmidt Deutsch-polnisches Journal Andrzej Wajda gestorben / Schwarzer Montag und die Hölle der Abtreibung / Deutsch-polnische Schulkooperation / Gastarbeiterkinder: "mehr als nur Deutsche!" / KogelMogel Silber Edition D 2016 2016-10-17 03:50 Live TV Merken * Andrzej Wajda gestorben Er war ein großer Meister der Filmkunst, der polnischen und der europäischen. Im besten Sinne ein Nationalkünstler, ein kinematographischer Zeuge der polnischen Geschichte. Ein Nachruf. * Schwarzer Montag und die Hölle der Abtreibung Anfang Oktober demonstrierten Zehntausende polnischer Frauen in Warschau gegen das totale Abtreibungsverbot, das die national-konservative Mehrheit im Sejm als Gesetzentwurf eingebracht hatte. Der Protest der Polinnen zeigte Wirkung: Das Projekt ist jetzt vom Tisch. Doch auch das gültige Gesetz gehört zu den restriktivsten in der Welt. Karolina hat es erlebt: Offen und berührend erzählt uns die - inzwischen - junge Mutter, wie es ihr erging, als sie vor ein paar Jahren aus Verzweiflung einen illegalen und gefährlichen Schwangerschaftsabbruch vornehmen ließ. * Deutsch-polnische Schulkooperation Das Karl-Liebknecht-Gymnasium in Frankfurt (Oder) und das Marka-Kotanskiego Gymnasium in Slubice pflegen eine besondere Kooperation: deutsche und polnische Schüler lernen gemeinsam wechselweise an beiden Gymnasien. Das Projekt gibt es seit 2005 und heißt: "Latarnia" (Leuchtturm). Deutschlandweit ist Latarnia das einzige Projekt in einer grenznahen Region. Jetzt wurde in Polen eine neue Schulreform beschlossen, die vorsieht, die Gymnasien in Polen abzuschaffen. Und damit ist auch die Zukunft der deutsch-polnischen Schulkooperation ungewiss. * Gastarbeiterkinder: "mehr als nur Deutsche!" Nusrat und Zoran sind um die Fünfzig. Sie kommt aus Pakistan, er aus Kroatien, vormals Jugoslawien. Sie sind als Kinder von Gastarbeitern in Deutschland aufgewachsen. Ihre Eltern waren "nicht von hier". Sie selber, deutsche Staatsbürger, sind weder "von dort noch richtig "von hier". Was oder wer sind sie nun? Zusammen mit zehn weiteren "Gastarbeiter- Kindern" verschiedener Herkunft haben sie ein biographisches Buch geschrieben: "Zwölf Stories - Töchter und Söhne von Gastarbeitern". * KogelMogel Silber Edition Thema heute: Älter werden In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ola Rosiak, Daniel Finger Originaltitel: Kowalski & Schmidt

