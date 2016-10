RBB 22:00 bis 22:40 Magazin rbb Sportplatz Aktuelles vom Sport in Berlin und Brandenburg D 2016 2016-10-16 04:50 Merken Hertha BSC: Spitzenspiel im Pott - Die Länderspielpause ist vorbei, der Bundesliga-Alltag geht wieder los. Am Freitagabend kommt es zum Aufeinandertreffen der Herthaner mit den Borussen. Zweiter gegen Dritter. Die Berliner reisen nach Dortmund und haben die Chance einen neuen Vereins-Startrekord aufzustellen. Für ihr Vorhaben muss die "Alte Dame" allerdings wohl auf Ex-Kapitän Fabian Lustenberger verzichten, der sich eine Beckenprellung zugezogen hat. Union Berlin: Gradmesser für "Keller-Elf" - Nach dem Fehltritt beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Nürnberg wollen die Köpenicker im Heimspiel gegen Bundesliga-Absteiger Hannover 96 wieder zurück in die Erfolgspur. Die "Eisernen" empfangen die zweitplatzierten Niedersachsen nach 15 Jahren wieder in der "Alten Försterei". Können sich die Berliner nach dem gestoppten Höhenflug wieder aufrappeln? Alba Berlin: Gegen den Erzrivalen - Nach dem Auftaktsieg im Europacup reisen die Albatrosse zu den bislang ungeschlagenen Münchnern. Vor knapp acht Monaten wurden die Berliner in der bayerischen Hauptstadt noch Pokalsieger. Doch mit neuem Trainer und runderneuerter Mannschaft ist Alba noch in der Findungsphase. Gelingt ihnen dennoch eine Überraschung beim Tabellenzweiten? BR Volleys: Novum im deutschen Volleyball - Zum ersten Mal in der Geschichte trägt die deutsche Volley-Bundesliga einen zusätzlichen Wettbewerb aus - den Supercup. Der rbb überträgt das Spektakel im Livestream. Der Triplesieger aus Berlin empfängt den Erzrivalen VfB Friedrichshafen. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams war die Finalserie um die Meisterschaft, welche die Mannschaft von Roberto Serniotti für sich entscheiden konnte. Füchse Berlin: Gelingt die Revanche? Der Handball-Klub-Weltmeister spielt um den Einzug in die dritte Qualifikationsrunde des EHF-Cups. Das Hinspiel gegen den französischen Vertreter Chambéry Savoie gewannen die Berliner mit 22:25. Nun will die Mannschaft um Nationaltorhüter Silvio Heinevetter vor eigenen Publikum den Schritt machen, der ihnen in der vergangenen Saison verwehrt blieb. Der Gegner damals: Chambéry Savoie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jessy Wellmer Originaltitel: rbb Sportplatz