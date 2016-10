RBB 14:00 bis 16:00 Fußball Fußball, Regionalliga Nordost live FC Energie Cottbus - FSV Union Fürstenwalde D 2016 Live HDTV Live TV Merken Ein Ligaspiel zwischen Energie Cottbus und Union Fürstenwalde schien vor einiger Zeit undenkbar. Noch 2009 trennten den damaligen Bundesligisten aus Cottbus fünf Spielklassen vom FSV Union, der seinerzeit in der Brandenburgliga kickte. Mittlerweile sind beide Teams in der Regionalliga Nordost angekommen, hegen aber völlig unterschiedliche Ansprüche. Während Energie schnellstmöglich zurück in den Profifußball möchte, geht es für Union nur darum, den Abstieg zu vermeiden. Das rbb Fernsehen zeigt am 16. Oktober ab 14 Uhr live, wer die Partie im Cottbuser Stadion der Freundschaft für sich entscheiden kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie