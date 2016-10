RBB 21:00 bis 21:50 Arztserie Der Bergdoktor Der Onkel aus Italien D, A 1994 2016-10-16 11:15 HDTV Live TV Merken Überraschender Besuch beim Bergdoktor: Sabinas Onkel Ettore steht plötzlich vor der Tür. Sabina freut sich sehr über den Besuch, und auch der Bergdoktor und Maxl freunden sich schnell mit dem Gast aus Verona an. Doch zur allgemeinen Überraschung kommt nach zwei Tagen der Möbelwagen, und Ettore richtet sich im Doktorhaus häuslich ein. Sabina und Thomas stehen den Veränderungen und dem neuen Mitbewohner etwas hilflos gegenüber, denn wie sollen sie Ettore klarmachen, dass man sich zwar über den Besuch sehr freut, aber über eine Familienerweiterung in diesem Sinne nicht so begeistert ist. Ettore bringt Unruhe ins Doktorhaus, und auch bei Franzi und Pankraz wird Ettore Gesprächsthema Nr. 1. Denn Franzi erliegt dem Charme des gutaussehenden Italieners, und Pankraz rast vor Eifersucht. Schließlich entdeckt Sabina den Grund für Ettores Aufenthalt in Sonnenstein: Er hat Magenkrebs und will seine letzten Tage im Kreis der Familie genießen. Doch Sabina und Thomas sorgen dafür, dass Ettore weiterleben wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerhart Lippert (Dr. Thomas Burgner) Anita Zagaria (Sabina) Enzi Fuchs (Franzi) Walther Reyer (Pankraz Obermayr) Carin C. Tietze (Traudl) Manuel Guggenberger (Maxl) Michaela May (Alexandra von Brauneck) Originaltitel: Der Bergdoktor Regie: Thomas Jacob Drehbuch: Robert Thayenthal Kamera: Rüdiger Meichsner Musik: Michael Gajare