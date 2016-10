BR Fernsehen 04:25 bis 04:55 Magazin mehr/wert Das Magazin für Wirtschaft und Soziales Allheilmittel Telemedizin? Was die Digitalisierung den Patienten bringt / Bürger als Pflegepaten - Vorbildliches Engagement im Allgäu / Integration durch Arbeit - Wie eine Coburger Firma Flüchtlinge ausbildet / Gelebte Völkerverständigung - Brasilianer in fränkischem Trachtenverein D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Das Magazin beleuchtet die Hintergründe der aktuellen Diskussionen in den Bereichen Wirtschaft und Soziales, gibt Antworten auf Alltagsfragen, vergleicht Produkte und beurteilt Serviceleistungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Karin Kekulé Originaltitel: mehr/wert

