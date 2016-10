BR Fernsehen 22:00 bis 22:30 Magazin Capriccio Das Kulturmagazin des BR Fernsehens Ein Outletcenter für den Kini! Was kommt nach der Pleite des Musiktheaters Füssen? / Schwermut und Leichtigkeit! Ein Dokumentarfilm über den großen Helmut Dietl / Die gefährlichste Frau Münchens! Die britische Nationalsozialistin Unity Mitford / Fotos, die knallen! Eine Ausstellung feiert Ikonen der 60er und 70er. / Magie der Moore! Spektakuläre Bilder, verzauberte Orte, faszinierende Artenvielfalt D 2016 2016-10-20 03:25 Stereo Untertitel 16:9 Merken Überraschend, innovativ, mit ungewöhnlicher Bildsprache, genauen Recherchen und einer eigenen Haltung. Die Texte, die Bilder, die Musikalität machen Capriccio so besonders. Unser Kulturmagazin wäre nicht möglich ohne ein festes Team außergewöhnlicher Autoren, die mit ihrer Kreativität und ihrem Einsatz Woche für Woche das Besondere wollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Capriccio

