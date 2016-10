BR Fernsehen 06:00 bis 06:30 Familienserie Dahoam is Dahoam Folge: 1796 Nachhilfe im Gscheidhaferln D 2016 2016-10-22 07:00 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Christians neuer Schwarm Nicki bildet sich viel auf ihre intellektuellen Fähigkeiten ein. Kann Christian ihr imponieren, indem er Fremdwörter büffelt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ursula Erber (Theresa Brunner) Heidrun Gärtner (Annalena Brunner) Brigitte Walbrun (Rosi Brunner) Holger Matthias Wilhelm (Gregor Brunner) Tommy Schwimmer (Florian Brunner) Senta Auth (Veronika Brunner) Hermann Giefer (Martin Kirchleitner) Originaltitel: Dahoam is Dahoam Regie: Gerald Grabowski

