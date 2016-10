BR Fernsehen 03:45 bis 04:15 Magazin Gesundheit! Krankenkassen: Manipulation bei Abrechnungen? / Kniearthrose: Was bringen Spritzen? / Mit den Docs auf Schicht: bei einem Kaiserschnitt / Fertigprodukte-Test: Schlaraffenland oder Albtraum? D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Krankenkassen: Manipulation bei Abrechnungen? Offenbar schummeln die Krankenkassen bei den Abrechnungen von Leistungen. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gab der Chef der Techniker-Krankenkasse Jens Baas zu, dass Ärzte dazu aufgefordert würden, Patienten auf dem Papier kränker zu machen. So erhielten die Krankenkassen mehr Geld aus dem Risikostrukturausgleich. Es sei ein regelrechter Wettstreit unter den Krankenkassen darüber entstanden, wer hierfür am meisten Ärzte gewinnen könne, so der TK-Chef. Die Sprecher anderer Kassen dementieren das. Was ist dran an dem Vorwurf? Wie sehen das die Ärzte? Werden sie tatsächlich aufgefordert, falsche Diagnosen abzugeben? Kniearthrose: Was bringen Spritzen? In Deutschland leiden etwa fünf Millionen Menschen an Arthrose. Zwei Millionen haben täglich mit hartnäckigen Beschwerden zu kämpfen. Um diese zu lindern, empfehlen viele Ärzte Spritzen direkt in das Kniegelenk. Doch ist das wirklich sinnvoll? "Gesundheit!" nimmt zwei Wirkstoffe unter die Lupe: Spritzen mit Hyaluronsäure und plättchenreichem Plasma (PRP). Für wen lohnt sich die Spritze ins Knie? Was sind die Risiken? Wie viel kostet die Behandlung? Mit den Docs auf Schicht: bei einem Kaiserschnitt "Gesundheit!" geht erneut mit den Docs auf Schicht, diesmal mit den Geburtshelfern des Klinikums Großhadern. Für die Eltern, Hebammen und Ärzte ist es der schönste Moment, wenn das Baby endlich da ist. Doch bis dahin ist es harte Arbeit für die werdenden Mütter, die Mediziner und die Angehörigen. In dieser Folge der Serie "Docs auf Schicht" darf "Gesundheit!" bei einem Kaiserschnitt dabei sein. Auch auf den anderen Stationen rund um die Geburt geht's hoch her: mit Untersuchungen, Stillversuchen, Muttermilchspenden und für manche ganz Kleinen auf der Frühchen-Station. Fertigprodukte-Test: Schlaraffenland oder Albtraum? Wenn es schnell gehen soll und dabei auch noch günstig, greifen viele Menschen zu Fertig-Currywurst, Dosenravioli oder Tiefkühlpizza. Doch was steckt in den Fertiglebensmitteln? Und welche Auswirkungen hat der Verzehr auf den Körper? "Gesundheit!" macht das Experiment: Die Reporterin Veronika Keller nimmt einer Test-Familie alle frischen Lebensmittel weg. Stattdessen soll es nur Fertigprodukte geben: morgens, mittags und abends. Ist das für Eltern ein Albtraum und für die Kinder das Schlaraffenland? Oder doch nicht? "Gesundheit!" checkt außerdem Inhaltsstoffe, Preis, Geschmack und Verträglichkeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Veronika Keller Originaltitel: Gesundheit!

