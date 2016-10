BR Fernsehen 13:30 bis 14:15 Arztserie In aller Freundschaft Frauen in der Krise D 2006 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Verwaltungschefin Sarah Marquardt wird 40 und sieht diesem Termin mit Gram entgegen, denn ausgerechnet jetzt geht es ihr gesundheitlich nicht gut. Bei einer Untersuchung wird ein Tumor am Eierstock festgestellt. In der Gynäkologie trifft sie auf Jürgen Leipold, einen attraktiven Arzt. Die beiden finden sich anziehend, halten sich jedoch mit Wortgefechten auf Distanz. Die Operation verläuft gut und es stellt sich heraus, dass der Tumor gutartig war - Sarah kann aufatmen. Otto Stein ist in Aufregung, Gabriele Hauser, eine alte Schulkameradin und ehemalige Freundin, kommt zu Besuch. Von Charlotte möchte er wissen, ob sie glaubt, dass Gabriele zu ihm passt. Er lädt beide Frauen zum Minigolfspielen ein. Charlotte und Gabriele verstehen sich allerdings überhaupt nicht und ein unterschwelliger Kampf um Otto beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Micaela Kreißler (Gabriele Hauser) Tom Quaas (Dr. Jürgen Leipold) Tom Pauls (Ottmar Wolf) Dieter Bellmann (Professor Dr. Gernot Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Hendrikje Fitz (Pia Heilmann) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Peter Vogel Drehbuch: Torsten Lenkeit Kamera: Jürgen Heimlich, Frank Buschner Musik: Paul Vincent Gunia, Oliver Gunia