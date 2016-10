BR Fernsehen 23:45 bis 01:00 Musik BR-KLASSIK: Mariss Jansons dirigiert Strauss und Adams D 2014 Dolby 16:9 Live TV Merken Aus Anlass des 150. Geburtstags von Richard Strauss präsentierte das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks im Januar 2014 unter der Leitung von Mariss Jansons ein Programm mit Werken des Komponisten. Es enthält die Tondichtungen "Don Juan" und "Tod und Verklärung" sowie die Walzerfolge Nr. 1 aus dem "Rosenkavalier". Am Anfang des Konzerts steht John Adams' "Slonimsky's earbox", das 1996 uraufgeführt wurde und dem Dirigenten Kent Nagano gewidmet ist. Die berührenden Momente sind für Mariss Jansons die wichtigsten bei Richard Strauss. "Ich weiß, wann ich Tränen in den Augen habe", sagt der Maestro, der im Jubiläumsjahr 2014 ein Konzert mit drei Werken des Komponisten und dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks dirigierte. Im Münchner Herkulessaal waren die frühen Tondichtungen "Don Juan" und "Tod und Verklärung" zu hören. Letztere ist auch eine Reminiszenz an Strauss' Mentor und geistigen Vater Alexander Ritter. John Adams "Slonimsky's Earbox" steht am Anfang des Konzerts. Das 1996 uraufgeführte Werk erinnert an den russischen Komponisten und Musikforscher Nicolas Slonimsky, der für Adams musikalische Entwicklung von großer Bedeutung war, aber auch Komponisten außerhalb der Klassik wie Frank Zappa oder John Coltrane nachhaltig beeinflusste. Gewidmet ist Adams Werk einem alten Münchner Bekannten: seinem Förderer Kent Nagano. Es ist ein Beispiel dafür, wie zeitgenössische Musik auch im Rahmen der Tonalität begeistern kann. Und wenn das BR-Sinfonieorchester unter Mariss Jansons am Schluss des Konzerts die Walzerfolge Nr. 1 aus dem "Rosenkavalier" von Richard Strauss spielt, ist Seligkeit im Dreiviertel-Takt garantiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: BR-Klassik