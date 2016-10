BR Fernsehen 20:15 bis 21:00 Dokumentation Bayern erleben Weiberwirtschaften in Franken D 2016 2016-10-17 03:40 Stereo Untertitel 16:9 Merken Weiberwirtschaften erzählt von Frauen, die allen Schlagzeilen über das Wirtshaussterben zum Trotz das "Abenteuer Wirtshaus" anpacken und mit Kreativität und Leidenschaft ihren Traum vom Wirtinnensein umsetzen. Das Wirtshaus ist der Inbegriff bayerischer Geselligkeit. Doch in jedem vierten Ort gibt es kein Wirtshaus mehr. Und manchmal gibt es gerade dort welche, wo man sie nie vermuten würde. Dahinter stehen immer häufiger Frauen, die mit viel Mut und Leidenschaft einen Lebenstraum verwirklichen. Die einen stehen gerade am Anfang, die anderen sind schon seit einigen Jahren erfolgreich. Sie beleben eine Tradition mit modernem Zeitgeist: heimatverbunden, originell, kreativ und experimentierfreudig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bayern erleben