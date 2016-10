BR Fernsehen 13:30 bis 14:15 Arztserie In aller Freundschaft Auf eigenes Risiko D 2006 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Gerd Franke erhält von Sarah Marquardt den Auftrag, Renovierungsarbeiten in dem von ihr bewohnten Haus durchzuführen. Ohne Wissen ihrer Nachbarn Philipp und Arzu ist sie seit kurzem Miteigentümerin und strebt im Zuge der Sanierung eine deutliche Erhöhung der Miete an. Gerd Franke ist ein alter Freund von Ottmar Wolf, dem Hausmeister der Sachsenklinik. Während der Bauarbeiten stürzt der Handwerker und bricht sich das Fersenbein. Eine von Doktor Stein angeratene Operation und Therapie lehnt er kategorisch ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Manfred Richter (Gerd Franke) Tom Pauls (Ottmar Wolf) Dieter Bellmann (Professor Dr. Gernot Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Hendrikje Fitz (Pia Heilmann) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Bernhard Bettermann (Dr. Martin Stein) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Celino Bleiweiss Drehbuch: Jochen S. Franken Kamera: Jerzy Jaruga, Michael Ferdinand Musik: Paul Vincent Gunia, Oliver Gunia