BR Fernsehen 03:05 bis 03:50 Regionales Unter unserem Himmel Im Hügelland an der Alz D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Auf seiner Fahrt durchs herbstliche Hügelland an der Alz lernt Autor Matti Bauer einige Menschen näher kennen, die in dieser stillen und weiten Gegend zuhause sind. Am Bernöder Hof steht die Apfelpresse vom Schmid Hans, die im Oktober auf Hochtouren läuft. Aus weitem Umkreis kommen die Kunden, um sich hier ihren eigenen Saft pressen zu lassen und mit dem Bernöder und seiner Frau Marianne einen Ratsch zu halten. Das Land zwischen Wasserburg und Burghausen überlässt die Verlockungen von Bergen und Seen dem prominenten Süden. Es protzt nicht, sondern will mit Bedacht erschlossen werden. Architektonische Wahrzeichen sind die stattlichen Vierseithöfe mit ihren hölzernen Bundwerkstadel. Zimmerermeister Ernst Osel restauriert bei Garching gerade ein Exemplar, das fast zweihundert Jahre alt ist. Im kleinen Stil betreiben Anna und Engelhard Troll ihren Biohof in Neukirchen. Sie bauen Kartoffeln und Gemüse an und auch ein Blumenfeld wird von ihnen bewirtschaftet. Anna bindet Sträuße für den Wochenmarkt in Wasserburg und erzählt, wie schwer es war, als sie, praktisch über Nacht, die Nachfolge für den elterlich Hof antreten musste. Claudia und Hilarius Maier haben als Quereinsteiger die alte Dorfwirtschaft von Taufkirchen wieder belebt. Dass Claudia als Metzgerstochter Vegetarierin ist und ein "Vegetarisches Reindl" anbietet, hat im Dorf zunächst irritiert. Mittlerweile aber haben sich die beiden etabliert und kochen für Kirchweih auf. Und da trifft das BR-Team sie wieder, die Anna und den Engelhard, den Schmid Hans und seine Marianne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unter unserem Himmel

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 404 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 204 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 134 Min. Nicht ohne meine Leiche

Komödie

Das Erste 02:15 bis 03:53

Seit 89 Min.