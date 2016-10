BR Fernsehen 00:20 bis 01:50 Komödie Utta Danella - Die andere Eva D 2003 Nach dem Roman von Utta Danella Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die "Männerwirtschaft" der Brüder Franz und Klaus Seebacher wird durch die Ankunft der hübschen Eve gehörig durcheinandergewirbelt. Eve behauptet, die Frau von Franz' vor Jahren verstoßenem Sohn zu sein. Die beiden Brüder sind erfreut über den unerwarteten Besuch - und auch das Herz des Landarztes Dr. Freese schlägt ein paar Takte schneller, als er die bezaubernde Eve zum ersten Mal sieht. Nur die Haushälterin Alma beobachtet die Herzensverwirrungen mit Skepsis und schreitet zur Tat ... In seinem idyllischen Anwesen am Starnberger See lebt der alte Franz Seebacher mit seinem Bruder Klaus in einem einträchtigen Dauerstreit, bestens umsorgt von Haushälterin Alma. Doch der beschauliche Alltag der beiden gerät gehörig aus den Fugen, als plötzlich die hübsche Eve mit einem kleinen Jungen vor der Tür steht. Eve behauptet, Franz Seebacher sei ihr Schwiegervater und der kleine Robby sein Enkelkind. Franz, der seinen einzigen Sohn Georg vor Jahren wegen dessen Spielsucht verstoßen hatte, ist gerührt. Er schließt Eve wie eine Tochter ins Herz und entwickelt sich im Eiltempo zum allerbesten Opa der Welt. Bei Klaus werden durch Eves Anwesenheit zweite Frühlingsgefühle geweckt. Der nette Landarzt Dr. Freese entdeckt in Eve sogar die große Liebe. Die Pläne der misstrauischen Alma, die Eve für eine Erbschleicherin hält, scheinen alles zunichtezumachen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sonsee Ahray Floetmann (Evelyn 'Eve' Seebacher) Günther Maria Halmer (Klaus Seebacher) Günther Schramm (Franz Seebacher) Svenja Pages (Eva Maria Seebacher) Hansa Czypionka (Dr. Ulrich Freese) Veronika Fitz (Alma Pfister) Benjamin Hartinger (Robert 'Robby' Seebacher) Originaltitel: Utta Danella: Die andere Eva Regie: Gloria Behrens Drehbuch: Gabriele Kister Kamera: Jochen Radermacher Musik: Kambiz Giahi Altersempfehlung: ab 6