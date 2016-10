BR Fernsehen 20:15 bis 21:45 Kabarett Heißmann + Rassau Komödie aus Franken: Der Meisterboxer D 2015 Stereo Untertitel 16:9 Merken Unternehmer Breitenbach hat ein perfektes Alter Ego. Um dem strengen Regiment seiner Frau zu entkommen und mit seinem Freund heimlich bei Schäufele und Bier zu schlemmen, spielt er daheim eine erfolgreiche Karriere als Boxer vor. Doch als der echte Meisterboxer gleichen Namens zu einem Kampf nach Fürth kommt, droht der Schwindel aufzufliegen. Fürth in den 50er-Jahren: Die Geschäfte des Marmeladenfabrikanten Friedrich Breitenbach laufen dank Wirtschaftswunder gut. Doch daheim wird er an der kurzen Leine gehalten. Seine Frau Adelheid ist die Chefin im Haus und speist ihn mit höchst gesunder und trostloser Kost ab. Um sich ein bisschen Freude im Leben zu bewahren, schlägt sich Friedrich heimlich in Restaurants den Bauch voll. Als Alibi gibt er seiner Gattin vor, als Boxer unterwegs zu sein. Er nutzt dabei die Namensverwandtschaft zum Meisterboxer Breitenbach, über dessen Erfolge regelmäßig in der Zeitung zu lesen ist. Doch es kommt, wie es kommen muss: Der nächste Kampf des echten Boxchampions soll in Fürth steigen. Natürlich will Adelheid ihren Mann Friedrich endlich einmal live als Held im Ring erleben. Währenddessen startet Tochter Lotte eine Liaison mit dem echten Meisterboxer. Als dann auch noch die feurige Nachtklubtänzerin Coco auftaucht, geht es im Hause Breitenbach heiß her. Mit ihrem Ensemble bringen die Fürther Komiker Volker Heißmann und Martin Rassau eine turbulente "K.O.mödie" in 50er-Jahre-Atmosphäre und auf Fränkisch auf die Bühne. Im Original stammt das Stück von Carl Mathern und Otto Schwartz. Für die Fernsehaufzeichnung wurde "Der Meisterboxer" von Stephanie Schimmer bearbeitet und von Martin Rassau inszeniert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Volker Heißmann (Friedrich Breitenbach) Martin Rassau (Egon Wipperling) Sabine Schmidt-Kirchner (Adelheid) André Goos (Fritz) Saskia Huppert (Lotte) Angélique Verdel (Amalie) Christin Deuker (Coco de Bris) Originaltitel: Heißmann und Rassau