BR Fernsehen 22:20 bis 23:55 Drama Heidi GB 2005 2016-10-16 13:05 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die junge Waise Heidi wird von ihrer Tante Dete zu ihrem eigenwilligen Großvater gebracht, der abgeschieden auf einer Alm in den Schweizer Bergen lebt. Dieser ist zunächst nicht erfreut, findet jedoch schnell Gefallen an seiner neuen Rolle als Erziehungsberechtigter. Auch Heidi freundet sich bald mit dem gleichaltrigen Geißenhirten Peter an, der im Einklang mit der Natur aufwächst. Doch dann kommt Tante Dete und nimmt das Mädchen mit sich in die Großstadt. Die achtjährige Waise Heidi wird von ihrer Tante Dete zu ihrem eigenwilligen Großvater, dem Alm-Öhi gebracht, der abgeschieden in den Schweizer Bergen lebt. Der Großvater, von Dete überrumpelt, ist nicht sonderlich erfreut. Doch die quirlige, aufgeweckte Heidi gewinnt schnell die Zuneigung des störrischen Alten. Es gefällt ihr in den Bergen, zumal sie im Ziegenhirten Peter einen treuen Freund findet. Doch das unbeschwerte Leben endet jäh. Dete taucht unerwartet auf und nimmt Heidi gegen ihren Willen mit nach Frankfurt, wo sie im Haus des wohlhabenden Witwers Sesemann, dessen 11-jähriger Tochter Klara, die an den Rollstuhl gefesselt ist, Gesellschaft leisten soll. Zwar schließen die Mädchen schnell Freundschaft, doch die verbitterte Haushälterin Fräulein Rottenmeier macht Heidi das Leben schwer. Obwohl Klaras Großmutter ihr liebevoll das Lesen beibringt und der Hausdiener ihre Kätzchen für sie versteckt, wird Heidi vor Heimweh nach den Bergen krank, sie schlafwandelt, hat Alpträume und kann nichts mehr essen. 1880 veröffentlichte Johanna Spyri mit "Heidis Lehr- und Wanderjahre" die Geschichte eines kleinen Mädchens aus den Schweizer Bergen. Es wurde zum Kinderbuchklassiker - und zigmal Mal verfilmt. Diese sehr unterhaltsame Neuverfilmung inszenierte der Brite Paul Marcus 2005 vor beeindruckender Bergkulisse mit einer großartigen Besetzung. Max von Sydow, einem der international profiliertesten Charakterdarsteller des internationalen Kinos, scheint die Rolle des Großvaters wie auf den Leib geschneidert. Heidi wird von Emma Bolger mit viel Sensibilität gespielt, Geraldine Chaplin als Fräulein Rottenmeier gelingt eine genaue Charakterstudie einer verhärmten einsamen Frau. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emma Bolger (Heidi) Max von Sydow (Großvater) Geraldine Chaplin (Rottenmeier) Diana Rigg (Großmutter) Pauline McLynn (Tante Detie) Sam Friend (Peter) Jessica Claridge (Clara) Originaltitel: Heidi Regie: Paul Marcus Drehbuch: Brian Finch Kamera: Peter Sinclair Musik: Jocelyn Pook