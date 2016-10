BR Fernsehen 22:05 bis 22:20 Magazin BR extra Landesversammlung der Freien Wähler in Fürth D 2016 Stereo Merken Landesverband und Landesvereinigung der Freien Wähler treffen sich am Samstag im mittelfränkischen Fürth. In für sie politisch schwierigen Zeiten wollen die Freien Wähler mit Kritik an den Freihandelsabkommen CETA und TTIP punkten. Mehr bundespolitische Aufmerksamkeit erhoffen sie sich von einem eigenen, prominenten Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl: Fernsehrichter Alexander Hold. Am Samstag wird sich der Landesvorstand zur Wahl stellen. Hubert Aiwanger kandidiert erneut als Landesvorsitzender. BR Fernsehen berichtet am Samstagabend in einem 15-minütigen BR extra über die Landesversammlung der Freien Wähler in Fürth. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Bachmann Originaltitel: BR extra