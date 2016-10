BR Fernsehen 20:15 bis 21:50 Tragikomödie Nur ein Sommer D, CH 2008 2016-10-15 01:30 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Da Eva, Mutter eines fast erwachsenen Sohnes, in Berlin keine Stelle findet, nimmt sie über den Sommer einen Aushilfsjob auf einer Schweizer Alm an. In den Bergen wartet jedoch nicht nur viel Arbeit auf die Mittdreißigerin, sondern auch ein einsamer Senner. Zunächst geraten die beiden heftig aneinander, doch nach einiger Zeit findet das ungleiche Paar zusammen. Doch dieser Sommer dauert nicht ewig. Die 35-jährige Eva ist arbeitslos. Als die Mutter eines fast erwachsenen Sohnes, die Möglichkeit erhält, einen Sommer als Melkerin auf einer Berner Alm zu arbeiten, greift die Ostberlinerin kurz entschlossen zu. In der einsam gelegenen Almhütte in den Bergen lernt Eva erstmals ihren neuen Arbeitgeber kennen, den spröden Senner Daniel. Es dauert nicht lange, bis die selbstbewusste Großstädterin und der grantige Naturbursche aneinandergeraten. Als Evas Freund sie spontan besucht und auch Mehmed, der Sennergehilfe von nebenan, sich für sie zu interessieren beginnt, steht Eva plötzlich zwischen drei Männern. Wider Erwarten fühlt sie sich zu Daniel hingezogen. Doch Evas Sommer auf der Alm ist fast vorbei. Als sie nach Berlin zurückkehrt, stellt sie fest, dass sie von Daniel schwanger ist. Die Geschichte der patenten Berlinerin mit Kodderschnauze, die sich in einen Schweizer Grantler verliebt, begeistert durch Schweizer Lokalkolorit, eindrucksvolle Landschaftsaufnahmen und einen authentischen Einblick in Viehwirtschaft und Käseherstellung. Als gegensätzliches Paar überzeugen Anna Loos und Stefan Gubser in den Hauptrollen. "Nur ein Sommer" wurde 2008 mit dem Förderpreis der DEFA-Stiftung auf dem Max-Ophüls-Festival ausgezeichnet und erhielt den Publikumspreis beim Festival des Deutschen Films 2008. "Tamara Staudt ließ sich auch von eigenen Erfahrungen inspirieren bei dieser Mischung aus romantischer Komödie, Heimatfilm und Sozialstudie. Sehr gut getroffen sind die mit Anna Loos und Stefan Gubser besetzten gegensätzlichen Charaktere, überzeugend die sparsamen Dialoge." (Blickpunkt:Film) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Loos (Eva) Stefan Gubser (Daniel) Steve Wrzesniowski (Marco) Oliver Zgorelec (Mehmed) Stephanie Glaser (Daniels Mutter) Peter Wyssbrod (Daniels Vater) Dieter Stoll (Hans) Originaltitel: Nur ein Sommer Regie: Tamara Staudt Drehbuch: Tamara Staudt Kamera: Michael Hammon Musik: Daniel Jakob, Oli Kuster, Peter von Siebenthal, Till Wyler