BR Fernsehen 10:30 bis 12:00 Komödie Von Müttern und Töchtern D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Gerade hat die alleinerziehende Lena sich endlich entschieden, mit ihrem neuen Freund Felix zusammenzuziehen, da taucht überraschend Lenas Mutter Elisabeth auf und zieht bei ihr ein. Da Lena die Kritik ihrer Mama fürchtet, erzählt sie ihr nichts von der neuen Liebe. Lenas 13-jährige Tochter Johanna, die Felix nicht leiden kann, heckt gemeinsam mit ihrer Omi einen Plan aus, um den perfekten Mann für ihre Mama zu finden ... Die ebenso erfolgreiche wie attraktive Bauleiterin Lena ist frisch verliebt: In dem reifen, überaus kultivierten Steuerberater Felix glaubt die alleinerziehende Mittdreißigerin, endlich den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Daher haben die beiden beschlossen zusammenzuziehen. Lenas 13-jährige Tochter Johanna ist damit allerdings überhaupt nicht einverstanden. Aber das Schicksal macht Lenas großen Plänen ohnehin einen Strich durch die Rechnung: Völlig überraschend taucht ihre Mutter Elisabeth auf und quartiert sich bei Lena und Johanna ein. Vom ersten Tag an mischt sich die sympathische, aber auch ziemlich dominante Elisabeth in alles ein. Die sonst so selbstbewusste Lena traut sich nicht einmal mehr, ihrer Mutter von Felix zu erzählen. Dann aber hat Lena die rettende Idee - ihre alleinstehende Mutter braucht einen Freund! Was Lena nicht ahnt: Während sie versucht, über das Internet den passenden Partner für Elisabeth zu finden, verliebt diese sich auf dem Golfplatz Hals über Kopf in den ihr unbekannten Felix. Derweil schmiedet die kecke Johanna mit tatkräftiger Unterstützung ihrer Oma einen Plan, um ihre Mama zu verkuppeln, und zwar mit einem Mann, der wirklich zu Lena passt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Loos (Lena Schneider) Eleonore Weisgerber (Elisabeth Möller) Luise Risch (Johanna Schneider) Felix Eitner (Leo Koch) Jürg Löw (Felix Heilmann) Edda Leesch (Romy) Jannis Niewöhner (Paul) Originaltitel: Von Müttern und Töchtern Regie: Olaf Kreinsen Drehbuch: Edda Leesch Kamera: Achim Poulheim Musik: Claudius Brüse Altersempfehlung: ab 6