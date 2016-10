BR Fernsehen 01:20 bis 02:50 Heimatfilm Dem Himmel sei Dank D 2005 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Ihre Rückkehr nach Deutschland hat Pastorin Carla Bergmann sich wahrlich anders vorgestellt. Nach vielen Jahren in der Dritten Welt will die engagierte Geistliche eine Pfarrstelle in Köln übernehmen und sich endlich mehr um ihre Tochter Sarah kümmern. Doch Sarah hat für die klugen Ratschläge ihrer "Übermutter" zunächst kein offenes Ohr, und Carlas erhoffte Stelle in Köln ist anderweitig besetzt. So übernimmt die Pastorin notgedrungen eine kleine Gemeinde im Sauerland, die sich als echte Herausforderung erweist. Carla muss zwischen den Einwohnern und afrikanischen Asylanten vermitteln, die trotz Widerständen in der Bevölkerung das frühere Landschulheim beziehen sollen. Eine wahre "Mission Impossible", die Carla jedoch mit Geduld, Erfahrung und ihrer zupackenden Art zu meistern scheint. Doch dann spitzt sich die Situation dramatisch zu ... "Dem Himmel sei Dank" ist ein spannend inszenierter moderner Heimatfilm mit Marie-Luise Marjan, Bettina Kupfer, Hans Peter Hallwachs und Ulrich Pleitgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marie-Luise Marjan (Carla Bergmann) Ulrich Pleitgen (Prof. Konrad Bechtolsheim) Bettina Kupfer (Sarah Mertens) Ralph Herforth (Rolf Kottenburg) Hans Peter Hallwachs (Bruder Lorenz) Michelle von Treuberg (Biggi Mertens) Marc M. Metzger (Markus) Originaltitel: Dem Himmel sei Dank Regie: Dagmar Damek Drehbuch: Dagmar Damek Kamera: Johannes Geyer Musik: EnJott Schneider Altersempfehlung: ab 6