BR Fernsehen 13:30 bis 14:15 Arztserie In aller Freundschaft Vertrauensfragen D 2006 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Annika Herder stürzt beim Inlineskaten, in der Sachsenklinik wird ein einfacher Schulterbruch diagnostiziert. Sie muss nur eine Bandage tragen. Trotzdem möchte Dr. Heilmann Annika einige Tage in der Klinik behalten. Sie weist alle Anzeichen einer Essstörung auf. Ilona, Annikas Mutter, weist diesen Gedanken weit von sich. Roland kommt zurzeit gar nicht an seinen Sohn Jakob ran. Seit dieser sich in Leonie verliebt hat, ist er noch verschlossener und abweisender als sonst. Dr. Globisch erfährt von Annika, dass diese seit geraumer Zeit an Durchfall und Erbrechen leidet. Aus Angst, es wäre Krebs, wollte sie es ihrer Mutter nicht sagen. Noch vermuten die Ärzte, dass psychische Gründe der Auslöser für Annikas Symptome sind. Aber dann bekommt sie einen schweren allergischen Schock und muss auf die Intensivstation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Stopper (Leonie Dannheim) Marie Lucht (Annika Herder) Birgit Stein (Ilona Herder) Karsten Kühn (Jakob Heilmann) Anthony Petrifke (Jonas Heilmann) Lutz Schäfer (Notarzt) Dieter Bellmann (Professor Dr. Gernot Simoni) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Peter Vogel Drehbuch: Marian Dotzel Kamera: Jürgen Heimlich, Frank Buschner Musik: Oliver Gunia, Paul Vincent Gunia