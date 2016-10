BR Fernsehen 01:45 bis 03:15 Komödie Fanny und die gestohlene Frau D 2016 Dolby Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Über ihren Reichtum kann sich Fanny leider nur kurz freuen, denn eine hohe Erbschaftssteuer ist fällig. Entweder erkennt Fanny den Erblasser als leiblichen Vater an und steht steuerlich günstiger da, oder sie verkauft das Landhaus. Auf jeden Fall möchte sie ihren geistig behinderten Halbbruder so schnell wie möglich loswerden. Dr. Tielsch will Elias in seinem Sanatorium unterbringen, ist jedoch sehr verwundert, als der Klinikchef bald mit einem Makler aufkreuzt. Wie gewonnen, so zerronnen: Über den unverhofften Reichtum kann sich Fanny leider nur kurz freuen. Das Finanzamt bittet bei der Erbschaftssteuer kräftig zur Kasse. Wegen der wertvollen Immobilie soll sie weit mehr zahlen, als ihr an Barem vermacht wurde. Schon wieder Schulden - und dazu noch ihren "bekloppten" Halbbruder Elias am Hals? Den möchte sie am liebsten so schnell wie möglich loswerden. Ein verlockendes Angebot macht da Dr. Tielsch: Er würde sich um den jungen Mann mit Asperger-Syndrom kümmern, wenn Fanny das Landhaus am See verkauft und die Hälfte des Erlöses an sein Sanatorium geht. Sofort wittert Fanny die Chance, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und nicht auf Tristan Hackenbuschs Vorschlag eingehen zu müssen. Der empfiehlt ihr, den Erblasser als leiblichen Vater anzuerkennen. Aber das will Fanny unbedingt vermeiden, schon um ihren Schwestern den Glauben an die heile Familie nicht zu nehmen. Entsprechend gaukelt sie ihnen weiter vor, die "unmoralische" Erbschaft selbstverständlich abgelehnt zu haben. In der Kanzlei taucht derweil Kurt Basinski auf, dessen verstorbene Lebenspartnerin Anne ihm das gemeinsam bewohnte Haus vererben wollte. Ein rechtskräftiges Testament gibt es darüber allerdings nicht. Annes Sohn will mit aller Gewalt verhindern, dass der neue Freund seiner Mutter das Erbe bekommt und an der Beerdigung teilnimmt. Fanny hat sehr viel Sympathie für den trauernden Kurt und löst die Dinge mal wieder auf ihre eigene Art ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jutta Speidel (Fanny Steininger) Stefan Merki (Wotan Hackenbusch) Johann David Talinski (Tristan Hackenbusch) Jennifer Ulrich (Rita Kopp) Dennis Mojen (Elias Jeromin) Lena Stolze (Karin Steininger) Isolde Barth (Ute Steininger) Originaltitel: Fanny und die gestohlene Frau Regie: Mark Monheim Drehbuch: Thomas O. Walendy Kamera: Daniel Schönauer Musik: Sebastian Peter Bender Altersempfehlung: ab 6