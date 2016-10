BR Fernsehen 00:00 bis 01:35 Drama Die Hetzjagd La Traque D, F 2008 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der deutsche Kriegsverbrecher Klaus Barbie, berüchtigt als "Schlächter von Lyon", versteckt sich seit 1951 in Bolivien. Das französisch-deutsche Ehepaar Serge und Beate Klarsfeld setzt in den 70er-Jahren alles daran, den ehemaligen Hauptsturmführer und NS-Folterer vor Gericht zu bringen. Erst 1983, zwölf Jahre nachdem die Klarsfelds Barbie aufgespürt haben, wird er von Bolivien an Frankreich ausgeliefert und vor Gericht gestellt. 1971 leben nach wie vor Tausende NS-Nazikriegsverbrecher unbehelligt in Deutschland und der ganzen Welt. Das in Frankreich lebende Ehepaar Serge und Beate Klarsfeld ist entschlossen, diese Kriminellen vor Gericht zu bringen. Als ein Münchner Gericht das Verfahren gegen Klaus Barbie, den "Schlächter von Lyon", aus Mangel an Beweisen einstellt, beschließen sie zu handeln. Ein Staatsanwalt, der von ihrem Enthusiasmus beeindruckt ist, deutet ihnen gegenüber an, dass Barbie in Südamerika untergetaucht ist. Die Nachforschungen der Klarsfelds decken auf, dass Barbie dort tatsächlich unter dem Namen Klaus Altmann lebt. Barbie weiß, dass er dank seiner engen Beziehungen zu der bolivianischen Diktatur unantastbar ist. Aber die Klarsfelds geben nicht auf und riskieren ihr Leben bei dem Versuch, Barbie zu stellen. Ohne aufdringliche Didaktik verfilmt der französische Fernsehregisseur Laurent Jaoui die wahre Geschichte der Jagd auf den NS-Kriegsverbrecher Klaus Barbie. Dabei gelang ihm ein spannender Politthriller, in dessen Mittelpunkt die "Nazi-Jäger" Serge und Beate Klarsfeld stehen. Das deutsch-französische Paar, das sich seit den frühen 1970er-Jahren der Erinnerung an die Opfer der Shoah widmet, nahm es allen Widerständen zum Trotz in mehreren Ländern mit Politikern und Regierungen auf und brachte dank unnachgiebiger Beharrlichkeit mehrere gesuchte Kriegsverbrecher vor Gericht. Exemplarisch hierfür steht die Jagd nach Klaus Barbie, der wie kaum ein anderer für die barbarische Gewalt des Nationalsozialismus stand. "Die Hetzjagd" ist populär besetzt mit Franka Potente ("Lola rennt") und Yvan Attal ("Von Liebe und Bedauern") als Ehepaar Klarsfeld sowie Hanns Zischler ("Die fetten Jahre sind vorbei", "München") in der Rolle Klaus Barbies. "Engagiertes, gut besetztes (Fernseh-)Drama mit Anklängen an Spionagefilme und Thriller." (Lexikon des Internationalen Films) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Franka Potente (Beate Klarsfeld) Yvan Attal (Serge Klarsfeld) Hanns Zischler (Klaus Barbie) Jesus Rojas (Gustavo Sanchez) Benjamin Alazraki (Michel) Laurent Klug (Elie) Sophia Eva Wilhelmi (Margaret) Originaltitel: Manhunt Regie: Laurent Jaoui Drehbuch: Alexandra Deman, Laurent Jaoui Kamera: Jean-Louis Sonzogni Musik: François Staal Altersempfehlung: ab 12