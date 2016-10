BR Fernsehen 15:30 bis 16:00 Dokumentation Erntebräuche in Bayern Beim Karpfenabfischen in der Oberpfalz D 2006 Stereo 16:9 Merken Hauptsächlich in Franken, aber auch in der Oberpfalz gibt es zahlreiche Fischbetriebe. Die Familie Schießl züchtet ihre Karpfen im Schwarzenfelder Weihergebiet.Im Oktober werden die Weiher abgelassen, bis am Grund die Karpfen auftauchen und abgekäschert werden können. Dann geht es über die Frischwassercontainer fangfrisch zum Endverbraucher. Frau Schießl weiß, dass Karpfen sich immer größerer Beliebtheit erfreuen.Sie hat einen Partyservice mit köstlichen Karpfengerichten aufgebaut und damit eine Marktlücke geschlossen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Erntebräuche in Bayern Kamera: Bernd Strobel