Dokumentation Länder-Menschen-Abenteuer Im Bann der Pferde: Marokko Im Bann der Pferde - Marokko D 2009 Das große Fantasia-Reiterspiel findet zu Ehren des Propheten Mohammed an dessen Geburtstag in der alten Königsstadt Meknes statt. Das Reiterfest wird von dem Volksstamm der Atlas-Berber ausgerichtet, und das prachtvolle und archaische Spektakel dient allein zu Ehren des Propheten sowie der eigenen. Oft ist allein schon die Anreise voller Entbehrungen wie bei den beiden Protagonisten des Films, dem Berber Lachsen Slimani und seinem Sohn Mohammed. Fantasias sind Reiterspiele, die unter großer Anteilnahme der Bevölkerung gefeiert werden. Einmal jährlich verwandelt sich die Königsstadt Meknes in ein orientalisches Feldlager. Der Turnierplatz direkt vor der Stadtmauer wird von großen Mannschaftszelten flankiert. Rund 2.000 Schaulustige säumen den Platz. Zum großen Fantasia-Reiterspiel werden mehr als 500 Teilnehmer erwartet. Mit den Fantasias halten die Berber eine mehr 2.000-jährige Kampftradition aufrecht. In vollem Ornat ziehen sie auf ihren mit Gold und Pailletten geschmückten Pferden zum Start. Auch der 56-jährige Berber Lachsen Slimani ist besessen von den Reiterspielen. Er ist Anführer einer Fantasiagruppe und lebt mit seiner Familie auf einem abgelegenen Hochplateau im Mittleren Atlas. Lachsen ist stolz, weil auch sein 18-jähriger Sohn Mohammed ein begeisterter Reiter ist und in die Fußstapfen seines Vaters treten will. "Im Bann der Pferde" führt mit eindrucksvollen Bildern in die Welt der Fantasias. Porträtiert wird das Leben der Berberfamilie Slimani, die zwei Pferde besitzt: ein Arbeitspferd und einen Fantasia-Hengst. Er ist der ganze Stolz der Familie. Mohammed will unbedingt mit seinem Vater auf einer Fantasia reiten. Dazu benötigt er ein eigenes Reittier. So verlangt es die Tradition. Lachsen will seinem Sohn diesen Traum erfüllen. Um das nötige Geld aufzutreiben, wagt er ein Abenteuer. Regisseurin Lisa Eder begleitet Lachsen mit ihrem Team auf dem Weg durch die Gebirgslandschaft des Mittleren Atlas bis an den Rand der Wüste. Nur dort kann es Lachsen gelingen, sich und seinem Sohn den Traum von einer gemeinsamen Fantasia in der Königsstadt Meknes zu erfüllen ... Originaltitel: Länder - Menschen - Abenteuer