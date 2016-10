BR Fernsehen 08:30 bis 10:00 Familienfilm Alinas Traum D 2005 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die 15-jährige Alina wünscht sich sehnlich, den Hengst Silverado, den ihre Schulkameradin geschenkt bekommen hat, selbst zu besitzen. Doch nach einem Brand auf dem Reiterhof, der das edle Tier traumatisiert hat, geht es nur noch darum, die Therapie für Silverado zu unterstützen, damit er für ein bevorstehendes Springturnier trainiert werden kann. Alina lebt mit ihrer Mutter, einer Tierärztin, auf dem Reiterhof Terjung im idyllischen Münsterland. Jede freie Minute verbringt die 15-Jährige mit Pferden. Ihr größter Wunsch ist, wieder ein eigenes Pferd zu besitzen und irgendwann eine berühmte Reiterin zu werden. Als ihre Schulkameradin Jennifer den edlen Hengst Silverado geschenkt bekommt, ist Alina sofort vernarrt in ihn. Durch einen Brand auf dem Reiterhof erleidet Silverado ein Trauma, wird unberechenbar und lässt niemanden an sich heran. Zu allem Überfluss flirtet Jennifer mit Patrick, in den sich Alina heimlich verliebt hat. In ihrer Verzweiflung nimmt Alina Kontakt mit der Pferdeflüsterin Andrea Kutsch auf. Dieser gelingt es, Silverados Vertrauen zu gewinnen. Doch dann erreicht Alina eine neue Hiobsbotschaft: Silverado soll verkauft werden. Alina darf ihn jedoch bis zum bevorstehenden Springturnier trainieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marett Katalin Klahn (Alina) Jana Flötotto (Jennifer) Tim-Kristopher Hausmann (Patrick) Katrin Oesteroth (Nicole) Jeannine Burch (Stefanie Delius) Matthias Bullach (Ludger von Heeren) Wilfried Dziallas (Johannes Terjung) Originaltitel: Alinas Traum Regie: Brigitta Dresewski Drehbuch: Neithardt Riedel, Kerstin-Luise Neumann Kamera: Claus Deubel Musik: Thomas Hettwer, Christoph Brüx