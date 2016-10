N24 Doku 02:30 bis 03:15 Dokumentation Adolf Hitler - Wahn und Wahnsinn USA 2007 Merken Reichshammerbund, Germanenorden, Thule-Gesellschaft - diese okkulten, antisemitischen Vereinigungen bildeten mit ihrer rassischen Ideologie den Nährboden für die Deutsche Arbeiterpartei und ihre Nachfolgerin, die NSDAP. Sie verwendeten u. a. alte germanische Rituale und Symbole - das Hakenkreuz -, um das Deutsche Volk zu einer Rückbesinnung auf seine arischen Wurzeln zu bewegen. Der wahnhafte Glaube der Nazis an die Überlegenheit ihrer Rasse sollte verheerende Folgen haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hitler and the Occult

