Dokumentation Der längste Tag GB 2011 Der D-Day am 6. Juni 1944 ist ein in der Geschichte einmaliges Ereignis. Die Offensive der alliierten Streitkräfte markiert den Wendepunkt im Kampfgeschehen des Zweiten Weltkrieges. Trotzdem lief bei der Landung der Truppen in der französischen Normandie vieles nicht nach Plan. Dem Einfallsreichtum und Mut Einzelner ist es zu verdanken, dass der Tag nicht zum Fehlschlag für die Alliierten wurde. Kriegsveteranen erinnern sich und berichten über die Geschehnisse am "Omaha Beach". Originaltitel: Surviving D-Day