Dokumentation Blue Angels - Die Kunstflieger der US Navy CDN 2013

Die Auftritte der Militärflugzeuge "Blue Angels" sind ebenso riskant wie atemberaubend und in den Vereinigten Staaten legendär. Bei öffentlichen Auftritten zeigen die windschnittigen Flieger, was für spektakuläre Kunststücke in der Luft vollbracht werden können. Doch dafür benötigen die Soldaten starke Nerven und ein hartes Training, das keine Fehler erlaubt. Wie viel Übung braucht ein Pilot, um solche Stunts fliegen zu können und was sind die größten Gefahren dabei?

Originaltitel: Mighty Planes